CARNE AGGRASSATA CON PATATE E TORTA ALLA NUTELLA CON GLASSA AL CIOCCOLATO FONDENTE.

Buongiorno e buona domenica liberi navigatori

Come ogni domenica, per la rubrica “Panza e Prisenza” vogliamo regalarvi due ricette che sono due vere delizie della nostra cucina. “Carne aggrassata con patate e una Torta alla nutella con glassa di cioccolato fondente ”

La carne aggrassata o spezzatino con patate è piatto tipico siciliano e non deve farvi pensare a una cottura particolarmente ricca di grassi o a bocconi dove il peso percentuale del colesterolo supera quello della carne stessa, niente di tutto questo.

Il termine più corretto, infatti, sarebbe “agglassato” dove la glassatura è data dallo sfarinamento delle patate a fine cottura. In questo modo ogni singolo pezzetto di carne viene ricoperta in maniera avvolgente acquisendo un aspetto morbido e un gusto altrettanto pastoso. Lo spezzatino aggrassato con le patate è un piatto famosissimo della tradizione culinaria siciliana e che di diritto può inserirsi tra le ricette tipiche siciliane.

Come spesso capita esistono innumerevoli varianti del piatto. Non solo ogni città, paese, frazione o borgo, ma addirittura ogni pianerottolo ha la sua versione esclusiva che, a torto o a ragione, ritiene essere la migliore. Con il sugo rimasto potete anche condire la pasta. Io l’utilizzo con i rigatoni a cui aggiungo un’abbondante dose di parmigiano.

INGREDIENTI per 6 persone

800 gr di Carne di vitello per bollito

1kg di Patate

2/3 cucchiai di Concentrato di pomodoro

1 grossa Cipolla

1 bicchiere di Vino bianco

2 Carote

una costa di Sedano

Olio xtravergine di oliva

Sale

Peperoncino (a piacere)

PREPARAZIONE

In una pentola tagliate a dadini il sedano e le carote, affettate la cipolla grossolanamente e fateli rosolare con due giri abbondanti di olio per qualche minuto a fiamma moderata.

Aggiungete la carne tagliata a pezzi e lasciate che cuocia su ogni suo lato, girate e rigirate facendla insaporire con il soffritto. A questo punto aggiungete il concentrato di pomodoro e il vino bianco e lasciandolo sfumare per qualche minuto.

Salate, versate tre dita di acqua e fate cuocere a fiamma bassissima per circa mezzora con il coperchio e controllate che durante la cottura non si asciughi, in questo caso, aggiungete altra acqua, quella che occorre.

Trascorsa la mezzora , lavate, pelate e tagliate a pezzettoni le patate e mettetele nella stessa pentola dove cuoce la carne, salate e aggiungete acqua quanto basta e lasciate cuocere. Di tanto in tando giarate con un cucchiaio di legno, aspettate che si asciughi tutta l’acqua sino a che non si saranno cotte del tutto le patate provate verificando con una forchetta.

Servire la carne agrassata insieme alle patate. Lasciate un pò di questo squisito sughetto per condire pure i vostri rigatoni. (Foto Web)

————————————————————————————————————————————————————————–

Oggi essendo domenica, potevamo lasciarvi senza dolce? Ed ecco per voi una vera squisitezza “Torta alla nutella con glassa al cioccolato fondente”

Questa Torta alla Nutella glassata al cioccolato fondente è una ricetta semplice e veloce, in 20 minuti avrete preparato la glassa e infornato la torta.

Il risultato sarà una torta meravigliosa nell’aspetto, morbida e soffice al gusto, conquisterà tutta la famiglia soprattutto i più piccoli.

INGREDIENTI (TORTA)

200 gr Nutella

3 uova

220 gr Farina00

110 gr Fecola di Patate

130 gr Zucchero Semolato

100 ml latte

1 bustina di lievito

PREPARAZIONE TORTA

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una tortiera da 22 cm con della carta forno.

In una ciotola mescolate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero fino a che non ottenete un composto chiaro e spumoso.

Unite la nutella e continuate a mescolare per incorporarla nell’impasto.

Setacciate il lievito, la fecola e la farina. Aggiungeteli all’impasto, mescolate sempre con le fruste elettriche.

Aggiungete ora il latte lentamente, mescolate fino a completo assorbimento.

Versate l’impasto nella tortiera foderata di carta forno e infornate per 50 minuti a 180°. Fate la prova stecchino prima di sfornare il vostro dolce.

Lasciate raffreddare la torta e poi ricopritela con la glassa al cioccolato fondente, lasciate riposare in frigo per almeno 1/2 ore prima di servirla.

INGREDIENTI (GLASSA AL CIOCCOLATO FONDENTE)

150 gr Cioccolato fondente sciolto a bagnomaria

30 gr di Miele

100 ml Latte

PREPARAZIONE GLASSA AL CIOCCOLATO

Tritate finemente il cioccolato fondente, mettete a scaldare il latte in un pentolino antiaderente.

Prima che arrivi a bollore versate il cioccolato e il miele, abbassate al minimo il fuoco e mescolate fino ad ottenere una glassa lucida e densa, senza grumi.

Trasferitela in una ciotolina e copritela con della pellicola per alimenti, lasciatela raffreddare 20 minuti prima di usarla. (Foto web)

Buon appetito, buona domenica e buona merenda da

“Panza e Prisenza”