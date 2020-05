C’è del rock nel covid-19. La Maskerina è il fantastico singolo di Riccardo Trovato

Il brano è “La maskerina” ed è un rock pulito accompagnato da un testo che prende spunto dall’emergenza coronavirus che ha colpito il mondo. Riccardo Trovato è un cantautore siciliano lo ricordiamo come la voce dei Karbonica, adesso propone il suo primo singolo dal titolo “La maskerina” con la K che ricorda, appunto, i Karbonica la band con cui ha condiviso oltre dieci anni del suo percorso musicale.

C’è un momento del singolo che ho trovato molto interessante ed è quello che fa: “…Il piacere di riabbracciare anche chi hai sempre odiato” è un passaggio che tra ironia e denuncia delle fake news, fa di questo primo singolo un pezzo assolutamente da acoltare. “Così come la normalità che sa essere così noiosa ma profuma di libertà e vale più di ogni cosa” questo il refrain del bellissimo rock di Riccardo Trovato.

Abbiamo sentito l’autore che afferma: “Il brano la maskerina è stato scritto nell’ultima fase di lockdown quel periodo in cui è venuta mancare la normalità e con essa anche la libertà. Quella normalità che spesso sembra noiosa come andare al lavoro, incontrarsi con gli amici per un caffè o anche andare a fare una corsetta”, poi aggiunge l’autore: “La libertà è quel valore così importante che troppo spesso viene dato per scontato ma oggi ci accorgiamo del suo grande significato anche nelle cose più semplici come riabbracciare qualcuno a noi caro. Dovrebbe essere importante rivedere tante cose ma in un ottica positiva per ripartire con maggiore consapevolezza”.

Il brano è assolutabile godibile e la voce di Riccardo Trovato si coniuga perfettamente con le tipiche musicalità rock ed i testi sono davvero molto interessati e pieni di riflessioni anche ironiche sul lockdown e la sua ricaduta sociale.

Riccardo Trovato: “Questo singolo è stato da me scritto e compostom ed è stato registrato nel mio studio di casa durante il lockdown. Le tracce di basso e delle chitarre elettriche e acustiche sono state da me registrate mentre la batteria è di Herry Found batterista dei Karbonica ed un mio grande amico”.

Il link del singolo LA MASKERINA https://www.youtube.com/watch?v=MQQ0vGEJgsg

(red) #fancity