CHEESECAKE ALLA NUTELLA. (RICETTA DI AGATA)

Buongiorno liberi navigatori.

Oggio per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” la nostra amica Agata Billa Monaco, ci regala la sua ricetta della “Cheesecake alla Nutella” gustosissima e una goduria per occhi e la gola.

La cheesecake è una soluzione per poter servire in tavola un dolce senza cottura elegante e delizioso senza dover accendere il forno. Una ricetta perfetta per i periodi estivi, ma squisito sempre.

Si tratta, come molti di voi già sanno, di un dolce che ha per base un trito di biscotti legati grazie al burro che costituiscono la parte croccante di tutto il dolce, da una farcitura al formaggio fantastica e da una copertura che potete scegliere in base ai vostri gusti, in questo caso la nostra amica Agata, ci propone una copertura alla nutella

La ricetta della cheesecake fredda diventerà uno dei vostri cavalli di battaglia, soprattutto d’estate, perché davvero semplice e si può modificare a proprio gusto. Ottima anche per far fuori avanzi di pacchi di biscotti che si sono sfaldati sul fondo.

INGREDIENTI

350 gr di frollini Pan di stelle

100 gr Cioccolato al latte

500 gr di Mascarpone

1/5 litro di Panna (fredda)

400 gr di Nutella

110 gr di Burro

150 gr di Savoiardi

20 gr fogli di Gelatina

4 Ferrero Rocher e 4 Ovetti al latte

Caffè q. b.

Altra Nutella (per la copertura)

PREPARAZIONE

1)Mettere a bagno la gelatina. Dopo strizzatela e aiutandovi con un pentolino su fuoco basso, fatela diventare liquida.

2)Nel frattempo in un pentolino fate sciogliere il burro

3) Aiutandovi con un frullatore sbriciolare i biscotti pan di

stelle.

4) Fate sciogliere la cioccolata a bagnomaria

5) Appena concluse queste semplici operazione, prendete i biscotti sbriciolati e adagiateli sul fondo di una teglia con cerniera, unite il burro fuso mischiatelo ai biscotti e livellatelo per bene sul fondo ricoprendolo totalmente.

6)Montate la panna che deve essere fredda, e una volta montata aggiungete il mascarpone e girate con le fruste affinchè i sapori si amalgamano. A questo composto aggiungete la cioccolata fusa precedentemente e la nutella, continuate a mescolare tutto insieme con la frusta.

Aggiungete dunque anche la gelatina liquida e girate ancora.

7) A questo punto, una parte del composto appena preparato dovete adagiarlo sul fondo di biscotti che sono nella teglia con cerniera e livellatelo per bene. L’altra metà vi servirà dopo..

8)A parte, prendete i savoiardi bagnateli nel caffè e coprite il composto di panna e mascarpone che è dentro la teglia. Procedete così, uno ad uno, finchè non coprirete tutto il composto. Arrivati fin quì significa che ce l’abbiamo quasi fatta, quindi a questo punto aggiungete l’altra metà del composto che avevate messo da parte. Ora, prendete la teglia con tutto questo capolavoro di bontà e mettetelo in frigo per 4 ore.

9)Per completare l’opera, fate sciogliere altra nutella a bagnomaria, tutta quella che vi servirà per la copertura finale. Una volta pronta, tirate fuori dal frigo la cheesecacake e versatela tutta sopra fino al livello della teglia, livellatela rendendo la copertura liscia e omogenea. Decorate con i ferrero rocher e gli ovetti. Rimetterla in frigo per un’altra ora.

10)Passato questo tempo, ritiratela fuori dal frigo e aprite la cerniera della teglia sfilandola con delicatezza per non rovinare la vostra Cheesecake che è pronta da servire e divinamente buona da gustare. (Foto di Agata)

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Agata)