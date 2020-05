CHEESECAKE CON MASCARPONE, PANNA E FRAGOLE

Buongiorno liberi navigatori.

Cosa c’è di meglio a iniziare in dolcezza la settimana e infatti, per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una delziosa meraviglia “La Cheesecake alle fragole”, un dolce freddo e cremoso senza cottura, realizzato con una base di biscotti e una crema di mascarpone, zucchero, panna e una copertura di fragole fresche.

Una ricetta facile ma d’effetto, ottima anche come torta per un’occasione speciale e oggi per noi della Redazione è un’occasione “specialissima” perchè la nostra amica Daniela Gieri è ritornata a fare parte della nostra squadra e a lei vogliamo dedicarla con immenso affetto.

Per la farcitura noi abbiamo preparato una delicata gelée, ma potete farcirla anche semplicemente con delle fragole fresche.

Di questo dolce esistono tantissime varianti per ogni gusto. Noi abbiamo realizzato la più semplice di tutte e non abbiamo utilizzato neanche gelatina. Tutto al naturale.

INGREDIENTI

400 g biscotti secchi (io ho usato le digestive)

100 gr burro

500 ml panna fresca liquida

250 gr mascarpone

60 gr zucchero a velo

400 gr fragole

PREPARAZIONE

Per preparare la base della cheesecake mascarpone e fragole, per prima cosa, sbriciolare i biscotti anche a mano, mettendo pochi biscotti alla volta tra due fogli di carta da forno, e passare sopra il mattarello (ci vorrà qualche minuto.

Quando i biscotti sono completamente sbriciolati, metterli in una ciotola ed aggiungere il burro sciolto precedentemente a bagnomaria, amalgamate i biscotti ed il burro con le mani.

Foderare con un foglio di carta da forno una tortiera con bordo apribile (stampo a cerniera) e formare la base con il composto di biscotti, amalgamando e compattando il tutto fino ad ottenere una base liscia.

Riporre lo stampo in frigo, ed intanto preparare la crema al mascarpone; in una ciotola dai bordi alti, versare la panna e lo zucchero a velo e montare con fruste elettriche, aggiungete il mascarpone precedentemente lavorato con una forchetta per renderlo cremoso (unirlo poco alla volta) e lavorate per pochi secondi fino a quando è ben amalgamato con la panna.

Distribuire la crema sulla base di biscotti. Mettete in frigo.

Nel frattempo in un pentolino mettete le fragole tagliate a pezzetti e 3/4 cucchiai di zucchero. Un po di fragole 4 circa lasciatele intere per le decorazioni e mettetele da parte.

Cuocete le fragole con lo zucchero 10 minuti finchè diventano morbide. Appena saranno cotte passatele nel frullatore, verrà fuori una bellissima salsina di fragole che farete raffreddare un pochino. Uscite la

cheesecake dal frigo e versate la salsina, sistematela per bene con un cucchiaio, decorate con le fragole rimaste e rimettete in frigo prima di consumarla per circa 5/6 ore.

Prima di servirla, aprite delicatamente la cerniera e tiratela su facendo attenzione a non maltrattare la vostra cheesecake. Tagliare delicatamente con un coltello con lama liscia. (Foto di Panza e Prisenza)

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Daniela)