I POMODORI RIPIENI DI RISO, DELLA SIGNORA NINA.

Buongiorno liberi navigatori

Oggi per la rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta che ci ha proposto una nostra affezionata amica la signora Nina, che ogni tanto ci delizia con i suoi piatti ricchi di gusto e semplici da preparare.

Nina, oggi ci propone un piatto tipicamente estivo i”Pomodori ripieni di riso” ma sappiamo che ormai questi, sono reperibili tutto l’anno e anche se non avranno lo stesso sapore del pomodoro estivo, con questa ricetta diventano una squisitezza per il palato e poi, durante la preparazione è bello potersi immedesimare e immaginare di essere già in estate.

Il riso va cotto direttamente in forno già versato nei pomodori e quindi non va lessato prima e con pochi ingredienti avrete invece un ottimo risultato. Un primo piatto che può essere servito pure come antipasto sia tiepido che freddo a temperatura ambiente.

INGREDIENTI

6 Pomodori rossi rotondi

250 gr di Riso arborio

1spicchio di Aglio

1 mazzetto di prezzemolo

2 rametti di menta

Basilico

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

PREPARAZIONE

Per prima cosa lavate e asciugate i pomodori. Con un coltello affilato tagliateli a circa due terzi della loro altezza in modo da ricavare delle calottine che metterete da parte e che userete dopo per chiuderli.

Con un cucchiaino, svuotate i pomodori, raccogliete la polpa facendo attenzione a non bucarne il fondo. Capovolgete i pomodori e lasciateli scolare.

Frullate la polpa dei pomodori e filtratela con un colino in modo da rimuovere i semi.

Tritate a questo punto l’aglio, la menta, il badilico e il prezzemolo. Aggiungete il riso crudo che avrete sciacquato sotto l’acqua corrente e condite aggiungendo pure l’olio e il sale. Lasciate il tutto a riposare per 1 ora affinchè gli ingredienti si amalghino e si insaporiscono armoniosamente insieme.

Passato il tempo, adagiate i pomodori all’interno di una teglia foderata con della carta da forno. Riempiteli con il composto preparato aiutandivi con un cucchiaio e copriteli con le rispettive calottine.

Irrorateli con l’olio extravergine di oliva e cuoceteli nel forno a 180 gradi per 50/55 minuti circa.

Buon appetito da

( Panza, Prisenza e Nina)