Buongiorno liberi navigatori.

Oggi vi proponiamo una ricetta nin proprio dietetica ma io penso che a volte dobbiamo anche trasgredire un pò senza farci venire sensi di colpa. “INVOLTINI DI BRESAOLA, TONNATI CON FORMAGGIO FRESCO O CON MAIONESE” Capisco che sono un pò pesantucci ma come diceva mia nonna” si campa na vota sula”

Freschi, veloci e deliziosi. Una ricetta estiva sfiziosa e facile da preparare, perfetta per un antipasto oppure un secondo piatto, perfetti da realizzare in anticipo, coprirli con della pellicola trasparente e lasciarli in frigorifero fino al momento di gustarli.

Potete utilizzare a vostro piacere altri ingredienti più o meno leggeri, il successo sarà sempre assicurato.

Perfetti per un pranzo o una cena fredda in più servono pochi ingredienti. Gli involtini di bresaola sono davvero pratici, specie quando fa caldo e non si ha voglia di mettersi ai fornelli. Potete accompagnarli con qualsiasi contorno oppure servirli con una buona fetta di pane casereccio.

INGREDIENTI

200 gr di Bresaola

250 gr di Tonno sott’olio ( sgocciolato)

300gr di Formaggio fresco o Maionese

PREPARAZIONE

Sgocciolate benissimo il tonno e schiacciatelo con una forchetta.

Mettetelo in una ciotola ed aggiungete il formaggio fresco spalmabile o la la maionese , mescolate bene fino ad ottenere una crema.

Allargate su un tagliere le fette di bresaola, se sono piccole utilizzatene due sovrapponendole leggermente.

Spalmate la bresaola con una quantità generosa di crema al tonno o maionese al tonno. Du cucchiai per ogni involtino di bresaola andrà benissimo.

Arrotolate la bresaola e formate gli involtini.

Mettete gli involtini di bresaola tonnati su un piatto e lasciateli in frigo per 30 minuti prima di gustarli.

Se utilizzate il formaggio fresco potete aggiungere a piacere della rucola tritata nella crema al tonno.

Potete sostituire il tonno con del salmone affumicato o dello sgombro, che sminuzzerete e incorporate al formagguo o maionese.

Al posto della bresaola potete usare anche il prosciutto cotto.

Ora tirateli fuori dal frigorifero e..ammuu (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)