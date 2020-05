Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo

“La pasta con i tenerumi” che è una minestra siciliana tipica del periodo estivo. Per i non siciliani, i tenerumi sono le foglie di una zucchina stretta e lunga dal colore verde chiarissimo anch’essa usata per la minestra.

Le foglie di tenerumi sono larghe, vellutate e dal colore verde scuro che vengono usate per preparare questa deliziosa minestra.

Per rendere il tutto ancora più saporito, si aggiunge a questa minestra del sugo di pomodoro fresco e dei tocchetti di caciocavallo stagionato, una vera delizia!

INGREDIENTI

4 mazzetti di Tenerumi

Mezza zucchina di tenerumi

600 gr pomodoro piccadilly

olio d’oliva

1 spicchio di Aglio

peperoncino fresco

Sale qb

300 gr di spaghetti spezzati

caciocavallo a tocchetti

Grana grattugiato

PREPARAZIONE

Intanto, pulite i tenerumi prendendo solo le foglie, lavatele, scolatele e tagliatele a striscioline.

Pelate anche la zucchina e tagliatela a piccoli pezzi.

In una pentola mettete dell’acqua e quando bolle cuocete sia la zucchina che i tenerumi. In un paio di minuti i tenerumi saranno cotti quindi, Scolateli.

Lavate i pomodori e sbollentateli in acqua bollente per un paio di minuti. Scolate i pomodori, raffreddateli con acqua fredda e spellateli.

Prendete una pentola, versatevi un paio di cucchiai di olio d’oliva ed aggiungete uno spicchio d’aglio (intero o a pezzetti). Aggiungete il peperoncino. Non appena l’aglio comincia a soffriggere, aggiungete i pomodori e con una forchetta schiacciateli. Salate, aggiungete delle foglie di basilico e lasciate cuocere per 5 minuti circa.

A questo punto aggiungete i tenerumi e la zucchina già cotti, rimestate un paio di minuti e aggiungete dell’acqua, aggiustate di sale e fate cuocere.

Lasciate riprendere il bollore e aggiungete la pasta, aggiungete del trito di basilico fresco.

A cottura ultimata servite la pasta con i tenerumi con del caciocavallo stagionato a tocchetti, del formaggio grattugiato e una macinata di pepe nero. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)