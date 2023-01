Piccola Storia di Jaci – Joseph Ratzinger socio d’onore dell’ Accademia.

Oggi, 31 gennaio 2022 alle ore 9.34 si spegne Benedetto XVI Papa emerito della Chiesa Cattolica Romana, ne da notizia, alla Diocesi Acese, Mons. Vescovo Antonino Raspanti.

Benedetto XVI in qualche modo è legato alla nostra città per mezzo dell’Accademia degli Zelanti e Dafnici che lo annovera tra i soci d’onore.

Il Gazzettinoline in un articolo ci riferisce: E’ stata la conclusione dell’iter di una delibera dell’Accademia del 24 febbraio del lontano 2005, presidente lo stesso dott. Contarino, quando Joseph Ratzinger ricopriva la carica di Cardinale, per la vastità della sua cultura, grande intelligenza e profonda umanità. Diploma non potuto consegnare nel 2005 e negli anni successivi per l’attività frenetica di Ratzinger, Cardinale, e successivamente perchè eletto Papa.

Il diploma accademico fu consegnato molti anni dopo quando ormai Benedetto XVI aveva rinunciato al suo magistero petrino.

Durante un udienza privata nel settembre del 2016 il Papa emerito ha ricevuto la delegazione dell’Accademia accompagnata dal Vescovo di Acireale (anch’esso membro effettivo dell’Accademia).

