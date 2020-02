STOCCU A MISSINISI

Lo stocco è un piatto tradizionale risalente a molti secoli fa. Anticamente era considerato il mangiare dei poveri, infatti i contadini lo consumavano e lo offrivano ai braccianti in occasione dei lavori duri nella campagna poiché lo stoccafisso era ed è considerato un alimento ad alto valore energetico.Ancora oggi viene conservata questa tradizione.Pare, inoltre, che il consumo dello stocco venisse consigliato anticamente, alle donne che avessero da poco partorito, in quanto era determinante per un consistente aumento di produzione di latte materno.

Un peccato di gola! Lo stocco alla messinese è uno dei più prelibati piatti della cucina siciliana. Una vera e propria icona dei nostri fornelli.La sua preparazione è abbastanza semplice e, seguendo la breve ricetta che vi proponiamo, il successo è assicurato. Figuratevi che un paio di miei amici, che in vita loro si erano sempre rigorosamente rifiutati di assaggiare lo stoccafisso, adesso mi chiedono di prepararlo quando vengono a pranzo da noi.

STOCCO ALLA MESSINESE

INGREDIENTI:

Per 6 persone:

1kg e mezzo di stoccafisso a pezzi

6 patate medie

2 cipolle medie tritata finemente

Un cucchiaio di capperi

60 gr. di olive bianche già denocciolate

Una costa di sedano a tocchetti piccoli (foglie comprese)

Passata di pomodoro

50 gr. di olio d’oliva

Un cucchiaio colmo di uvetta sultanina

Un cucchiaio di pinoli

Sale qb

PREPARAZIONE

In un tegame, iniziare a soffriggere nell’olio la cipolla tritata finemente, unire i capperi, le olive, il sedano. Aggiungere i pinoli e l’uvetta per ultimo.Fare insaporire un po’ rigirando, quindi aggiungere la passata di pomodoro, dell’acqua per la cottura. Adagiare infine, delicatamente, lo stoccafisso e le patate a pezzi non grossi e appoggiando un coperchio su un cucchiaio di legno, in modo che il vapore acqueo possa fuoriuscire e la salsa non trabocchi.

Durante la cottura è vietato mescolare gli ingredienti, per evitare che lo stocco si sminuzzi.Occorre, invece, scuotere il tegame di tanto in tanto.

Se proprio è necessario utilizzare il cucchiaio di legno, servirsene solo per spostare il pesce delicatamente.

Salare e cuocere coprendo il tutto per circa 30-40 minuti a fiamma bassa.

Spenta la fiamma, lasciare riposare coperto per almeno 2-3 ore; poi riscaldare e servire ben caldo con pane casereccio

Consiglio: lo stoccafisso alla messinese è una specialità culinaria da preparare di prima mattina per consumarla a pranzo. Solo così potrete gustarne appieno l’armonia di sapori che sa offrire.

Buon appetito da

( Panza e Prisenza)