Strade di Jaci – Via Cavezzo (fraz. Mangano)

La via Cavezzo, nella frazione di Mangano, collega la via Salvatore Quasimodo a via Mirto. Prima dell’apertura della cosiddetta “Strada Pozzillo – Mangano” la via si collegava con la via Manitta Malopasso , odierna via Naso.

Innesto con la via Raffo e via Mirto

All’inizio della via esiste un antico magazzino con la data del 1862 posta nell’arco, proseguendo per la via , posta in posizione elevata, si puo ammirare la piana dove ha il tracciato il torrente “Fago”.

Antico Magazzino

Il toponimo della via deriva dal Comune di Cavezzo provincia di Modena

