TORTINO DI ALICI AL FORNO

Buongiorno liberi navigatori.

Oggi per la nostra rubrica “Panza e Prisenza” vi proponiamo una ricetta con il pesce azzurro. Il “Tortino di alici” un piatto sano e gustoso che si prepara in poco tempo ed ha tutto il gusto della nostra meravigliosa terra.

Per questa ricetta vi occorreranno solamente pochissimi ingredienti, che insieme si sposano alla grande e creano una ricetta di pesce veramente ottima e anche divertente da preparare

Gli ingredienti, tutti di uso comune, si abbinano meravigliosamente bene tra loro regalando ai commensali un gusto unico e speciale.

Questo tortino di alici, diventa un piatto perfetto per una cena veloce di pesce o come antipasto per un menu di più portate.

INGREDIENTI

500 gr di Alici

80 gr di Pangrattato

100 gr Provola

2 Pomodori maturi

1 cucchiaio di Pecorino grattugiato

Prezzemolo fresco

Olio extravergine di oliva

Sale e Pepe q.b

PREPARAZIONE

Iniziate a sfilettar le alici staccando la testa, aprile a metà lungo la pancia, elimina le interiora e poi elimina la lisca centrale. Lavatele per bene.

Preparate il ripieno del tortino , mettete in una terrina i pomodori tagliati a pezzetti, il prezzemolo tritato, un pizzico di sale, pepe, i cubetti di provola, il pangrattato e un filo di olio. A questo punto impastate il tutto molto bene con le mani fino ad ottenere un composto denso.

Ungete uno stampo da forno con dell’olio d’oliva e cospargetelo di pangrattato.

Foderate lo stampo con i filetti di alici posizionandole in cerchio in modo da foderare il fondo molto bene.

Versate al centro il ripieno che avete preparato precedentemente, pressate bene, quindi ricoprite con altri filetti posizionandoli sempre in cerchio. Chiudete il tutto e cospargete con una manciata di pangrattato, un po’ di pecorino grattugiato e per ultimo un filo d’olio.

Cuocete il tortino in forno caldo a 200° per circa 20/25 minuti in modo da dorare la superficie. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)