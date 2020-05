Tupparello, approvato progetto riqualificazione pista d’atletica. Manciagli: «Speriamo si torni presto ai vecchi splendori, da parte nostra piena soddisfazione»

E’ delle scorse ore l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale circa la riqualificazione e manutenzione dell’impianto sportivo Tupparello. Questo prevederà la rigenerazione della pista d’atletica oramai usurata e non più usufruibile per chiunque volesse farlo, che oltremodo segna e non poco anche visivamente l’impianto stesso. Com’è ben noto, il Comune di Acireale fu inserito tra i comuni beneficiari degli interventi di rigenerazione di impianti sportivi nel Piano Pluriennale degli Interventi denominato “Sport e Periferie”, approvato con il DPCM del 05/12/2016. l’importo complessivo dell’operazione di ripristino sarà di di € 1.875.000,00 e, a tal proposito, abbiamo sentito l’assessore allo Sport Fabio Manciagli per fare il punto della situazione:

«Il progetto è stato finalmente approvato dalla giunta – ha spiegato l’assessore – dopo aver apportato delle modifiche seguendo le direttive del CONI, e con questo ultimo atto l’amministrazione ha dunque fatto tutto ciò che andava fatto in merito. Adesso si attende solo l’ok da parte dell’ente – il CONI – in modo da poter completare il tutto con la gara. Possiamo dire che è quasi fatta e dal nostro punto di vista la soddisfazione è molta. Speriamo che il tutto possa vedere presto la luce e che lo stadio – chiude Manciagli – possa finalmente tornare ai vecchi splendori».

Giorgio Cavallaro